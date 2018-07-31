На базе Министерства транспорта Нахчыванской Автономной Республики создана Государственная служба транспорта Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает АПА, в связи с этим сегодня председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал соответствующий указ.

Согласно указу, с целью совершенствования управления в области автомобильного транспорта на базе Министерства транспорта Нахчыванской Автономной Республики создана Государственная служба транспорта Нахчыванской Автономной Республики.

Данным указом утверждены «Положение о Государственной службе транспорта Нахчыванской Автономной Республики» и «Структура Государственной службы транспорта Нахчыванской Автономной Республики». Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.

Отметим, вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении министра транспорта Нахчывана Сеидова Мирсанани Мирсалех оглу главой Исполнительной власти города Нахчыван Нахчыванской Автономной Республики.

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