Стали известны показания, которые дала следствию певица Федая Лачин, арестованная по делу о побеге заключенных из спецвагона.

Как сообщает АПА, Ф.Лачин рассказала об отношениях со сбежавшим из поезда и впоследствии задержанным Этибаром Мамедовым по прозвищу «Годжа».

По ее словам, она знакома с Мамедовым с 2013 года. Они познакомились на свадьбе его брата в Гаджигабуле, где она выступала в качестве певицы. Однако встречаться начали с 2015 года.

Говоря об аресте Э.Мамедова в 2015-м году, Ф.Лачин сказала, что 5 ноября того года произошел смертельный случай: «Спустя некоторое время кроме Этибара Мамедова были арестованы Агами Али, которого я знала как «Абдуллу» и человек по прозвищу «Тахир Мага». После ареста Этибара я не могла общаться с ним и идти к нему. В ноябре после устранения ограничений Этибар связался со мной по телефону».

Певица впервые посетила Мамедова в мае 2017 года, и пошла тогда на свидание одна. По ее словам, когда она была на концерте в Лерике, ей стало известно, что Э.Мамедов приедет в Лянкяран 2 июля на специальном поезде: «2 и 3 июля Этибар звонил мне и спрашивал, где я. Я сказала, что нахожусь в Лерике. Он просил, чтобы я пришла отдел полиции в Лянкяране, хотел встретиться со мной. На следующий день в районе 17.00 я пошла в отдел полиции. Там меня отвели в отдельную комнату, затем туда привели Этибара. Мы беседовали при сотруднике полиции 15 минут. Затем я ушла. В августе 2017 года Этибар позвонил мне. Я пошла на бакинский железнодорожный вокзал, к поезду Баку-Астара, подошла к вагону для заключенных. Меня встретил человек в военной одежде. Я обнаружила Этибара не за решеткой, а в отдельном купе. Когда я вошла в это купе, поняла, что это купе бортпроводника. Там были все условия. Меня обыскали. В тот день мы проехали в этом купе до Баладжары. Затем я сошла с вагона».

Ф.Лачин сказал, что в сентябре ей позвонил Этибар, просил встретиться в следственном изоляторе. На свидании он попросил ей найти треугольный ключ, которым пользуются железнодорожники в вагонах, и передать этот ключ его другу Агилю. «Он знал, что моя сестра Телли Балакишиева работала начальником поезда Баку-Тбилиси. Я дала обещание выполнить его просьбу. Он отправил мне на «вотсап» фотографию замка от такого ключа, и спросил, достала я ключ или нет. Я предположила, что он может использовать этот ключ для побега, потому не спешила брать ключ у Телли. Он продолжал настаивать. Я дала его другу Агилю номер телефона Адалята – знакомого Телли. Как мне стало известно, Агиль встретился с Адалятом, взял у него ключ».

По словам Ф.Лачин, Э.Мамедов использовал этот ключ во время побега: «Я удалила из памяти телефона переписку с Этибаром. Моя сестра Телли не знала о планах Этибара о побеге».

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