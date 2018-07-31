Президент Азербайджана Ильхам Алиев, официальные лица государства и правительства подписали некролог в связи с кончиной композитора Хайяма Мирзазаде.

Как передает «Минвал», в некрологе говорится:

«Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. 30 июля 2018 года на 83-м году жизни скончался выдающийся композитор, лауреат государственных премий, персональный пенсионер президента Азербайджанской Республики, народный артист, профессор Хайям Мирзазде. Хайям Мирзазаде родился в 5 октября 1935 года в Баку. В 1957 году он закончил консерваторию им.У.Гаджибекова. С того же года он работал в консерватории.

Произведения Х.Мирзазаде, звучащие далеко за пределами нашей республики, в известных салонах мира, в больших оркестрах и на музыкальных фестивалях, внесли большой вклад в пропаганду азербайджанской музыки.

Долгая плодотворная деятельность композитора в развитии и пропаганде музыкальной культуры Азербайджана была достойно оценена. Он был удостоен различными почетными званиями, награжден высшими наградами Азербайджанской Республики — орденами «Шохрат» и «Шараф», а также почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики.

Память о выдающемся композиторе, талантливом педагоге и искреннем человеке Хайяме Хади оглу Мирзазаде всегда будет жить в сердцах тех, кто его знал.

Аллах рехмет элесин!

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