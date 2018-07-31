В Турции разработан новый БПЛА ULAK, который объединил в себе конструкционные особенности беспилотников с фиксированными и вращающимися крыльями.

Турецкая компания Lapis Havacılık Teknolojileri занимается производством беспилотников и оборудования к ним. При этом за основу берутся отечественное программное обеспечение и проекты.

Компания представила на оборонной выставке SEDEC новую модификацию БПЛА ULAK с фиксированным крылом и возможностями вертикального взлета и посадки.

В зависимости от поставленных задач, новый БПЛА LAPİS VTL-02 ULAK можно оснастить разным полезным грузом.

В задачи беспилотника входят разведка и наблюдение, обеспечение безопасности дорог, границ, нефте- и газопроводов, мониторинг сельскохозяйственных работ, помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий.

На БПЛА ULAK установлено оригинальное отечественное оборудование и программное обеспечение, 35-миллиметровая термальная камера с 30-кратным оптическим зумом.

Кроме того, дрон имеет трехосевую систему стабилизации, обладает способностью вертикального взлета и посадки и может функционировать в любое время суток.

Как сообщил агентству «Анадолу» заместитель главы Lapis Havacılık Teknolojileri Нихат Янык, компания в основном специализируется на производстве БПЛА и полезного груза для них.

По его словам, компания до сегодняшнего дня занималась проектированием, разработкой, производством и тестированием прототипов новых БПЛА. В результате разработаны разные беспилотники с ротором, фиксированным крылом, обладающие способностью выполнять вертикальный взлет и посадку, полезные грузы для этих дронов.

Семейство БПЛА ULAK объединило в себе свойства беспилотников с фиксированным крылом и мультикоптеров, сказал Янык.

По его словам, компания намерена завершить тестовые испытания и приступить к производству нового беспилотника до конца нынешнего года.

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