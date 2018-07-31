1 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, однако в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26°, днем 30-35°, в Баку ночью 24-26°, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 45-55%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть южный ветер. Температура воды в море составит 26-27°.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) будет дуть слабый южный ветер. Температура воды в море составит 27-28°.

В районах Азербайджана 1 августа осадков в основном не ожидается. В некоторых частях Малого и Большого Кавказа ожидаются грозы, дожди. Будет дуть усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 33-38°, в горах ночью 14-19°, днем 22-27° тепла.

Minval.az