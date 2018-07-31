По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются строительные работы в воинских частях.

Как сообщается на сайте Минобороны, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, посетив воинские части в прифронтовой зоне, осмотрели ряд строящихся военных объектов. Министр обороны проверил ход строительных работ и поставил соответствующие задачи.

Затем министр ознакомился с условиями, созданными в воинских частях. Генерал-полковник З.Гасанов, осмотрев служебные и административные помещения в штабе, военно-медицинские учреждения, а также автопарк и парк, предназначенный для хранения военной техники, дал конкретные поручения.

Министр обороны довел до личного состава задачи, возложенные Верховным Главнокомандующим на Азербайджанскую Армию и дал соответствующие указания в связи с выполнением предстоящих задач, улучшением условий службы, оказанием военнослужащим медицинской службы на высоком уровне, а также рядом других вопросов.

Minval.az