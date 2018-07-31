Еврокомиссия выделит из фонда ЕС CEF Energy (Connecting Europe Facility) грант в размере пяти миллионов евро на реализацию проекта строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP), передает «Анадолу».

Как сообщили в консорциуме по строительству TANAP, страны Евросоюза приняли решение выделить из фонда CEF Energy гранты на финансирование инфраструктурных проектов в Европе.

«Страны Евросоюза приняли решение выделить 48,4 миллиона евро на поддержку инфраструктурных проектов. В их числе — два газовых проекта, одним из которых является TANAP. После того, как решение вступит в силу, Еврокомиссия выделит из фонда CEF Energy пять миллионов евро на мониторинг и верификацию инженерных работ и модификацию при проектировании катодной защиты. С 2014 года Евросоюз выделил на строительство TANAP гранты в размере 15 миллионов евро», — говорится в сообщении.

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