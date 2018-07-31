Проводится церемония прощания с народным артистом, кавалером орденов «Шохрат» и «Шараф» Хайямом Мирзазаде.

Как сообщает АПА, в церемонии, которая проходит в Бакинской Музыкальной академии, принимают участие заслуженные деятели культуры и искусств, представители общественности, члены семьи композитора.

Отметим, вчера в своем доме после продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся композитор Х.Мирзазаде.

Хайям Мирзазаде родился в 5 октября 1935 года в Баку. В 1957 году он закончил консерваторию им.У.Гаджибекова. С того же года он работал в консерватории.

Его произведения исполняются в Австрии, Великобритании, Венгрии, Голландии, Германии, Италии, Франции и других странах. Он написал эстрадные и джазовые пьесы, популярные песни, а также музыку к 30 фильмам, 15 драматическим спектаклям.

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