Разоблачены незаконные действия руководителей компаний, использовавших не по назначению банковские кредиты. По соответствующим статьям УК в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждены уголовные дела на основе материалов, поступивших из Палаты по надзору над финансовыми рынками.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры,

Председатель Правления ОАО «Göyçay-Konyak zavodu» Вагиф Мамедов, имея задолженность по взятым кредитам, предоставил в ОАО «Техника банк» недостоверную информацию о том, что располагает достаточными основными и оборотными средствами для оплаты кредитов, взятых руководимой им в 2013 году фирмой «Nicat». В.Мамедов взял в банке кредит на сумму 150 тысяч манатов, не обеспечив использование средств по назначению, и потратив деньги на личные нужды.

Кроме того, осуществляющий деятельность в сельскохозяйственной сфере учредитель и директор ООО «KR» Рахман Гюльмамедов потратил на личные нужды 347 тысяч 872 из 850 тысячи манатов, взятых им в ОАО «Кредобанк» в различное время.

В отношении В.Мамедова и Р.Гюльмамедова возбуждены уголовные дела по статье 195.2 (Использование не по назначению средств, привлеченных по государственным займам или гарантированным государством обязательствам, если это причинило государству ущерб в значительном размере).

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по всестороннему расследованию незаконных действий, выявлению других виновных лиц, привлечению их к ответственности, а также обеспечению выплаты компенсации за причиненный ущерб.

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