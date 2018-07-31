Согласно информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС, потушены пожары в лесной зоне недалеко от сел Гасымгышлаг и Чайгышлаг Губинского района.

Как сообщаетcя на сайте МЧС, в настоящее время выясняются причины пожара, осуществляются все необходимые меры.

В то же время, наблюдаются очаги задымления в лесной зоне недалеко от села Эреблер Шабранского района. Пожарные подразделения Госслужбы пожарной охраны, личный состав войск гражданской обороны и 2 вертолета «МИ-17» находятся в районе. Принимаются меры для предотвращения задымления.

Дополнительная информация будет дана позже.

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