Представители американской разведки обнаружили свидетельства, что Северная Корея конструирует новые ракеты.

Как передает Газета.ру, рб этом пишет The Washongton Post со ссылкой на источники в разведке США.

По данным издания, создание новых ракет, которые могут достичь территории США, осуществляется на производственной площадке, где ранее создавались первые северокорейские межконтинентальные ракеты. В газете отметили, что спутниковые снимки могут быть свидетельством производства двух новых жидкостных межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Северная Корея продолжает производство топлива для ядерного оружия.

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