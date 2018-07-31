Боевики запустили очередной беспилотник в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии, дрон уничтожен, передает РИА «Новости» заявление начальника российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Алексея Цыганкова.

«В темное время суток 29 июля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории. Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на безопасном удалении от авиабазы», — сказал Цыганков.

Он уточнил, что пострадавших или материального ущерба нет.

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