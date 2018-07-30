Президент США Дональд Трамп готов провести встречу со своим иранским коллегой Хасаном Роухани без предварительных условий, если с его стороны будет обозначено соответствующее намерение.

Как передает ТАСС, об этом американский лидер заявил в понедельник во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме.

«Я верю в эффективность встреч. Я буду готов встретиться в любой момент, когда они захотят», — заявил глава государства. «Никаких предварительных условий. Если они хотят встретиться, то я готов встретиться», — сказал он.

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