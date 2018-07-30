Туристы с избыточным весом угрожают здоровью ослов на острове Санторини в Греции, из-за них животные становятся калеками, сообщает газета Metro.

«Туристы с избыточным весом калечат ослов, на которых они катаются на острове Санторини в Греции. Из-за этого местные жители стараются заменить домашних ишаков на мулов, так как эти животные более выносливы», — пишет издание.

Ослы должны носить на себе груз не более 20% от собственного веса, а поскольку многие туристы имеют избыточный вес, то седла врезаются в спину животных, оставляя глубокие раны.

По словам представителя организации помощи осликам на Санторини, туристам с лишним весом стоит запретить кататься на ослах.

«Ослы работают на туристов круглый год под палящим солнцем, совершая огромное количество поездок. Их содержат в плохих условиях, не обеспечивая животных отдыхом и достаточным количеством еды и воды. Когда они остаются без сил, от них просто избавляются», — цитирует газета главу ассоциации по защите животных Санторини Кристину Клауди.

По данным британского издания Mirror, наибольшее число туристов с избыточным весом приезжает из Великобритании, России и США.

Британское сообщество по сохранению ослов уже обратилось за помощью к властям Греции, чтобы они оказали содействие зоозащитникам и выступили против угнетения животных.

Minval.az