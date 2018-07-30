МИД Ирана исключил возможность переговоров с США в ближайшем будущем, поскольку Вашингтон проводит враждебную политику в отношении Тегерана.

Об этом в понедельник заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

«Политика США не дает возможности для какого-либо взаимодействия и переговоров. Вашингтон показал, что он не заслуживает доверия», — сказал Гасеми.

Отвечая на вопрос о возможности начала переговоров с США, дипломат отметил, что, «вероятно, некоторые представители США высказывают такое желание». «Однако, учитывая сложившуюся ситуацию и продолжающуюся враждебную политику Вашингтона, нет никаких предпосылок для этого», — добавил он.

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