31 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Подует юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-27°, днем 35-37°, в Баку ночью 24-26°, днем 35-37° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем – 40-45%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 31 июля температура воды в море составит 27-28°.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) температура воды в море составит 28-29°.

Умеренный северо-восточный ветер и легкий бриз на море создадут благоприятные условия для купания.

Завтра в районах Азербайджана осадков не ожидается. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-40°, в горах ночью 15-20°, днем 25-30° тепла.

Minval.az