В Кюрдамирском районе в одном из домов торжеств со свадьбы украли 4700 манатов.

Как передает Репорт, обратившийся в Кюрдамирское районное отделение полиции житель села Моллакенд Дж.Исаев сообщил, что 28 июля во время свадебного торжества в одном из домов торжеств в селе из ящика, установленного в холле, и предназначенного для для денежных подарков, были украдены 4700 манатов.

Сотрудники полиции незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и в короткие сроки были задержаны 2 подозреваемых. Расследование установило, что ими являются жители села Гаджилы Тарлан Мазанов и Рухан Баширзаде.

Часть украденных денег была изъята сотрудниками полиции как вещественное доказательство.

По факту возбуждено уголовное дело.

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