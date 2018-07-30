В рамках визита в Москву Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил Дом дружбы на полигоне Алабино для ознакомления с выставкой образцов культуры стран-участниц соревнований «Армейские международные игры — 2018».

Как сообщается на сайте Минобороны, министр обороны вместе с другими гостями посетил азербайджанское отделение выставки, где осмотрел экспозиции, отражающие историю, культуру, традиции и быт нашей страны. Демонстрируемые экспозиции будут выставляться на показ для тесного ознакомления гостей в течение всего периода проведения соревнований.

Министр обороны встретился также с азербайджанскими военнослужащими, участвующими в конкурсе «Полевая кухня». Военные повара различных стран, в том числе азербайджанская команда, представили более 150 образцов национальной кухни для участников и гостей соревнований. Многочисленные гости попробовали блюда, приготовленные азербайджанскими военными поварами.

В мероприятии также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы и другие официальные лица.

Minval.az