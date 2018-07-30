Во Вьетнаме в ДТП попал свадебный кортеж, в котором находились жених и приглашенные на торжество гости. Об этом сообщает «Синьхуа».

Отмечается, что инцидент произошел утром 30 июля в провинции Куангнам, которая расположена в центральной части страны. Транспортное средство, в котором находились 14 человек, направлялось в город невесты, но по дороге столкнулось с контейнеровозом.

Согласно имеющейся информации, в результате произошедшего погибли 13 человек, в том числе и жених, еще четыре человека пострадали.

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