Подозреваемую в киднеппинге Ираду Рустамову экстрадировали из Азербайджана сотрудники генеральной прокуратуры и департамента внутренних дел Астаны.

Как передает Sputnik Казахстан, женщина водворена в следственный изолятор в столице Казахстана.

«Задержанная подозревается в похищении человека с целью вымогательства имущества, в группе лиц по предварительному сговору, с применением насилия. Преступления имели место в Астане в прошлом году», — прокомментировали в генеральной прокуратуре.

После совершения преступления Рустамовой удалось сбежать от органов уголовного преследования. Женщина была объявлена в международный розыск.

Minval.az