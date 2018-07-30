Число жертв масштабных лесных пожаров в Восточной Аттике в Греции возросло до 91 человека, 25 числятся пропавшими без вести, сообщают местные экстренные службы, передает РИА Новости.

По данным Национального центра здравоохранения, четыре человека скончались в больницах Аттики, таким образом количество жертв возросло до 91. Согласно информации пожарной службы, в настоящий момент без вести пропавшими числятся 25 человек. Это первые официальные данные о пропавших в результате пожара 23 июля.

Судмедэксперты идентифицировали 59 тел, в то время как личности еще 28 погибших остаются неизвестными.

Министерство здравоохранения Греции объявило, что десять пострадавших от пожара в Мати все еще находятся в отделении интенсивной терапии и что в общей сложности 43 взрослых и один ребенок все еще находятся в больнице.

Ранее сообщалось, что ранения получили около 190 человек.

«Пожарная служба еще раз выражает свою глубокую скорбь семьям погибших», — говорится в сообщении ведомства.

Minval.az