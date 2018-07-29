Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в ЮАР призвал лидеров блока позволить Турции присоединиться к БРИКС.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Hurriyet Daily News.

«Я сказал, если вы примите нас в альянс, блок будет называться БРИКСТ», — заявил Эрдоган, добавив, что члены БРИКС «тепло приветствовали» его предложение.

«Мы с этими пятью странами (БРИКС) входим в G20, я хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС», — сказал президент.

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