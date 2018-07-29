Президент США Дональд Трамп заявил, что допустит приостановку работы федерального правительства, если демократы не проголосуют за законопроект об охране границ, который включает в себя строительство заграждения на границе с Мексикой, которое, по его мнению, должно остановить потоки нелегальной миграции.

Об этом глава Белого дома написал в воскресенье в Twitter.

«Я буду готов «закрыть» правительство, если демократы не проголосуют за [законопроект об] охране границ, который включает в себя строительство стены», — заявил американский лидер.

Трамп уже не раз с того момента, как возглавил 20 января 2017 года Белый дом, пытался реализовать данное сторонникам во время избирательной кампании обещание проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. Он убежден в том, что нелегальные иммигранты, — а их в США насчитывается около 12 млн человек, — «преступники», которых следует выявлять и депортировать. По словам президента США, нелегальная иммиграция — «неприемлемый риск для общественной и национальной безопасности». Указ о постройке стены на границе с Мексикой Трамп подписал уже через пять дней после инаугурации, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги.

Minval.az