Военные израильской армии перехватили в Средиземном море судно с пропалестинскими активистами, которые шли на прорыв морской блокады сектора Газа.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на организаторов акции.

На борту бывшей рыболовецкой шхуны под флагом Норвегии были 22 человека, в том числе моряки, правозащитники и журналисты из 16 стран, а также медицинский груз.

«Судно «Флотилии свободы», везущее в Газу медицинские припасы, захвачено израильскими силами», — написали организаторы акции в соцсетях.

Отмечается, что в пресс-службе израильской армии ситуацию не комментируют.

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