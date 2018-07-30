Принц Гарри заявил, что хорошо относится к герцогине Корнуолльской Камилле, второй жене принца Чарльза, и не считает ее «злой мачехой». Об этом пишет Sunday Express со ссылкой на биографическое издание о принце.

По данным издания, принц Гарри тепло отзывается о своей мачехе Камилле, из чего следует, что он простил ее за связь с его отцом, принцем Чарльзом, в то время женатым на матери Гарри, принцессе Диане.

«Она не злая мачеха. Взгляните на ее положение. Жалейте не меня с Уильямом, а ее», — сказал принц Гарри.

Он также рассказал, что он и Уильям всегда были близки с Камиллой, и даже заявил, что они ее любят.

«Она чудесная женщина, и она сделала нашего отца очень, очень счастливым, а это самое главное. Мы с Уильямом ее безумно любим», — заявил принц Гарри.

Принц Чарльз женился на Камилле в 2005 году. Они открыли свои отношения после гибели в автокатастрофе в 1997 году принцессы Дианы, однако роман начался еще при жизни первой жены Чарльза.

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