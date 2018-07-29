Рейтинг популярности французского лидера Эмманюэля Макрона упал до рекордно низкого значения. Как сообщает издание Journal du Dimanche, это связано со скандалом с экс-сотрудником администрации Александром Беналля.

Согласно данным опроса, только 39 процентов французов удовлетворены деятельностью Макрона. Таким образом, он побил своей прошлый антирекорд. Тот был установлен в августе 2017 года и составлял 40 процентов.

61 процент граждан Франции, отвечая на вопрос, устраивает ли их Макрон на посту главы государства, заявили о «полном недовольстве».

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