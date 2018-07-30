Самолёт компании Air Vanuatu выехал со взлётно-посадочной полосы во время аварийной посадки в аэропорту Вануату. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Daily Post.

Самолёт, на борту которого находилось более 40 человек, в том числе четыре члена экипажа, столкнулся с другими судами в воздушной гавани.

Воздушное судно ATR-72 направлялось в Порт-Вилу с острова Танна. Оно столкнулось с несколькими небольшими самолётами. Один принадлежит компании Unity Airlines, после инцидента судно «подлежит списанию». У другого, которое находится под управлением компании Air Taxi, повреждена хвостовая часть.

Что стало причиной посадки, пока не установлено. Источники газеты отмечают, что при посадке наблюдалось задымление салона, а на пути к месту посадки один из двигателей судна перестал работать в полную силу.

Minval.az