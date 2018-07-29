Представитель Белого дома Хоган Гидли не подтвердил опубликованное ранее в австралийских СМИ сообщение о том, что Вашингтон готовится нанести удар по Ирану.

«Я не могу подтвердить это сообщение. Советую вам обратиться в министерство обороны с этим вопросом», — сказал Х.Гидли, отвечая на вопросы журналистов. «Но я могу сказать, что президент ясно указал на позицию по отношению к Ирану», — добавил представитель Белого дома, сообщает BBC.

Ранее в австралийских СМИ появилась информация о том, что вооруженные силы США готовятся нанести удар по Ирану. На этой неделе Д.Трамп резко отреагировал на слова иранского президента Хасана Рухани не играть с огнем в отношении Ирана.

«Иранскому президенту Х.Рухани: никогда более не угрожайте США вновь — или вы испытаете последствия, которые мало кто испытывал в истории доселе. Мы более не являемся страной, которая поддерживает ваши безумные слова насилия и смерти. Будьте осторожны!» — написал Д.Трамп в своем Twitter.

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