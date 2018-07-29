Около 300 тысяч человек находятся в Германии в списке разыскиваемых лиц, сообщает издание Welt am Sonntag. Среди них — более 126 тысяч иностранцев, которые должны покинуть страну.

При этом часть разыскиваемых уже могла выехать из Германии, не уведомив об этом немецкие ведомства, считают в немецком МВД.

Как отмечает издание, в стране зафиксировано увеличение числа политически мотивированных преступлений. Количество разыскиваемых по подобным статьям людей выросло в сравнении с 2017 годом более чем втрое — до 4411. Более 3100 ордеров на арест касаются преступлений, относящихся к категории «религиозная идеология».

В 2015 году полиция Германии сумела найти и арестовать 135 человек, на арест которых ранее были выписаны ордера.

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