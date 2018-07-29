Папа Римский Франциск принял отставку кардинала Теодора Маккарика, бывшего архиепископа Вашингтонского, которого обвинили в сексуальном надругательстве в отношении несовершеннолетних семинаристов около 47 лет назад, сообщает The New York Times.

Папа Римский поручил Маккарику «посвятить свою жизнь молитвам и покаянию».

Кардинал, которому 88 лет, со своей стороны заявил, что якобы не помнит этих фактов из жизни.

Кардинал Маккаррик, по всей видимости, первый кардинал в истории Ватикана, который лишится членства в Коллегии кардиналов из-за обвинений в сексуальном насилии. Пока он остается священником, но лишается своего высокого чина.

Как сообщает The New York Times, некоторые церковные иерархи десятилетиями знали о домогательствах со стороны Маккарика, так как молодой семинарист рассказывал об этом епископам.

60-летний мужчина, которого зовут Джеймс, ранее утверждал, что кардинал МаккКаррик, близкий друг его семьи, домогался его в 1969 году, когда Джеймсу было 11 лет. Сексуальное насилие длилось почти два десятилетия.

Minval.az