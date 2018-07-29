В конгрессе США выступили против проведения «тайных встреч» между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Как передает РИА Новости, член палаты представителей от Демократической партии Шейла Джексон Ли внесла на рассмотрение парламента резолюцию, осуждающую «любые будущие тайные встречи» Трампа и Путина. Автор документа также призвала американского лидера согласовать с конгрессом договоренности, которые были достигнуты на встрече с российским президентом в Хельсинки.

«(Палата представителей конгресса США. — Прим. ред.) призывает президента США предоставить конгрессу на рассмотрение и согласование любое соглашение, достигнутое на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки», — сообщается в тексте резолюции.

В документе отмечается, что заключенные между Путиным и Трампом договоренности якобы «отвечают интересам Кремля».

«Россия утверждает, что достигла договоренностей, отвечающих интересам Кремля, в то время как президент США не обсудил этот вопрос со своими советниками по национальной безопасности, с конгрессом или американским народом», — говорится в резолюции.

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