Президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния в связи с лесными пожарами, говорится в сообщении Белого дома, передает РИА Новости.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился предоставить федеральную поддержку штату, племенам и на местах в свете чрезвычайных условий из-за лесных пожаров, начавшихся 23 июля 2018 года и продолжающихся до сих пор», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что природный пожар Carr Fire в округе Шаста уничтожил 500 домов и повредил 75 строений. На данный момент площадь возгорания превышает 48 тысяч акров (19,5 тысячи гектаров), при этом локализовано лишь 5%. Два человека погибли, в трех округах штата объявлен режим ЧС.

По данным телеканала CBS, из-за пожара Carr Fire эвакуированы 38 тысяч жителей окрестных поселений. Власти штата открыли горячую линию для поиска без вести пропавших и тех, кто не может связаться с близкими, живущими в округе Шаста или его административном центре городе Реддинге. С момента открытия линии в пятницу поступило 12 заявлений, трех человек удалось найти. Сейчас пропавшими числятся девять человек.

Как сообщает Национальный межведомственный пожарный центр США (NIFC), в стране бушуют 89 лесных пожаров в 13 штатах, большинство возгораний — на северо-западе страны и в штате Аляска. По данным NIFC, площадь лесных пожаров в США в 2018 году уже составляет 16,7 тысячи квадратных километров, число возгораний с начала года превысило 36 тысяч.

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