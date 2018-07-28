ВКС 27 июля обнаружили и уничтожили запущенный с территории боевиков беспилотник, приближавшийся к авиабазе Хмеймим, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Двадцать седьмого июля с наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства ВКС России был обнаружен приближавшийся к российской авиабазе Хмеймим с северо-западного направления БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия», — говорится в сообщении.

Добавляется, что штатными зенитными огневыми средствами «воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы».

«Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — отмечается в сообщении.

Minval.az