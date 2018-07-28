Основатель организации WikiLeaks австралиец Джулиан Ассанж будет неминуемо и в самом скором времени выдворен из посольства Эквадора в Лондоне.

Как передает ТАСС, об этом в субботу сообщила газета The Times со ссылкой на источник из «команды Ассанжа».

По его утверждению, кризис, разразившийся вокруг дальнейшего пребывания австралийца в дипломатическом представительстве латиноамериканской страны, обернулся «для него планом чрезвычайных мер, которой состоит в том, чтобы покинуть [посольство] в течение часов, дней или недель».

Собеседник газеты также раскритиковал президента Эквадора Ленина Морено за его действия в создавшейся ситуации и призвал его продемонстрировать больше храбрости и стойкости при защите интересов Ассанжа. По предположению источника, политическое убежище, предоставленное австралийцу властями Эквадора в 2012 году, будет неизбежно аннулировано, после чего основатель WikiLeaks должен будет немедленно покинуть посольство. При этом он отметил, что не знает, когда именно это произойдет.

В пятницу представитель британского правительства подтвердил, что официальный Лондон обсуждает с Кито ситуацию вокруг дальнейшей судьбы Ассанжа. В тот же день президент Эквадора Ленин Морено заявил в Мадриде, что Ассанж должен будет в конечном итоге покинуть стены посольства Эквадора в Лондоне, однако «это должно быть достигнуто посредством диалога». Морено подчеркнул, что хочет, чтобы Лондон предоставил гарантии того, что жизнь основателя WikiLeaks «не будет подвергнута опасности».

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