В Колорадо в здании Капитолия выставили портрет президента России Владимира Путина вместо фотографии главы США Дональда Трампа. Фотографию «нового американского президента» опубликовал сенатор штата Стив Фейнберг в своем аккаунте в твиттере.

As seen in the Colorado State Capitol Hall of Presidential Portraits today…#putinpotus pic.twitter.com/cW2cmqtmWM

— Steve Fenberg (@SteveFenberg) 26 июля 2018 г.