В Колорадо в здании Капитолия выставили портрет президента России Владимира Путина вместо фотографии главы США Дональда Трампа. Фотографию «нового американского президента» опубликовал сенатор штата Стив Фейнберг в своем аккаунте в твиттере.

As seen in the Colorado State Capitol Hall of Presidential Portraits today…#putinpotus pic.twitter.com/cW2cmqtmWM — Steve Fenberg (@SteveFenberg) 26 июля 2018 г.

Сенатор сопроводил публикацию шутливым хештэгом «ПутинпрезидентСША».

По информации портала 9News, инцидент произошел 26 июля. Неизвестный выставил в галерее портретов американских президентов изображение Путина на месте, где должен располагаться портрет Трампа.

В настоящий момент фотография Трампа в зале отсутствует, так как деньги на размещение президентского портрета еще не собраны. 9News утверждает, что опубликованная Фейнбергом фотография является настоящей.

Сообщается, что изображение Путина провисело в Капитолии недолго: портрет почти сразу обнаружили и убрали. Кто разместил портрет российского лидера, пока не известно.

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