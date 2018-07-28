Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Марокко с Днем трона.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в письме Его величеству Мухаммеду VI говорится:

«Ваше величество,

Мой Дорогой Брат,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня трона.

Верю, что мы и впредь успешно продолжим совместные усилия, направленные на всестороннее развитие и дальнейшее укрепление азербайджано-марокканских отношений, углубление нашего сотрудничества в интересах наших народов.

B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Марокко – постоянного благополучия и благосостояния».

Minval.az