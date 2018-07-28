Находящийся с визитом в Москве Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 28 июля принял участие в организованной на военном полигоне Алабино торжественной церемонии открытия соревнований «Армейские международные игры-2018».

Как сообщается на сайте Минобороны, наряду с конкурсом «Кубок моря», который проходит в нашей стране, азербайджанские военнослужащие также участвуют в конкурсах «Танковый биатлон» и «Полевая кухня» в России, «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане и «Снайперский рубеж» в Беларуси.

Кроме того, наши военнослужащие представляют нашу страну в качестве наблюдателя в конкурсах «Глубина» в Иране и «Отличники войсковой разведки» в России.

Minval.az