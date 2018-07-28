Ликвидирован еще один террорист – Самедов Фуад Тофиг оглу, один из активных членов группы радикальной религиозной направленности, пытавшейся нарушить общественный порядок в Гяндже 10 июля.

Как передает Тренд, в ходе оперативных мер, проведенных группой спецназа Службы государственной безопасности 28 июля, было установлено, что Самедов укрывается в городе Самух.

Во время спецоперации, проведенной по задержанию Самедова, он оказал вооруженное сопротивление, и был уничтожен ответным огнем.

На месте происшествия был найден пистолет «Макаров».

Ранее был ликвидирован организатор покушения на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.

При оказании вооруженного сопротивления был ликвидирован житель Гянджи Сархани Ага Гусейн оглу, подготовивший совместно с Юнисом Сафаровым план покушения на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, и находившийся в розыске по статьям «терроризм, «умышленное убийство» и «покушение на государственного деятеля» УК Азербайджана.

Было установлено, что в 2016 году он прошел боевую подготовку в составе вооруженных соединений на территории Сирии, систематически ездил в Иран.

Minval.az