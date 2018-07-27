США не преследуют цель сменить власть в Иране.

Как передает ТАСС, об этом в пятницу заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Такой цели нет. Нам необходимо, чтобы они изменили свое поведение касательно ряда угроз, которые они могут представлять, учитывая их военный потенциал», сказал Д.Меттис.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий, который ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

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