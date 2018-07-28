Власти Вануату объявили полную и обязательную эвакуацию острова Оба в связи с угрозой извержения вулкана Манаро, передает РИА Новости.

26 июля весь остров оказался покрыт вулканическим пеплом из-за активности Манаро, власти объявили режим ЧП.

Остров Оба является частью так называемого «Тихоокеанского огненного кольца». Местным жителям предлагали переехать в другие районы страны еще в марте.

В сентябре прошлого года на Вануату также проводилась временная эвакуация населения, когда извержение началось вновь после перерыва. Тогда на острове проживали около 10 тыс. человек, после эвакуации некоторые из них решили сменить место жительства.

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