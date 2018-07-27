Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по результатам работы саммита БРИКС рассказал, что большим плюсом американского лидера Дональда Трампа является его стремление исполнять обещания, пишет RT.

«Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего данных избирателям — американскому народу», — заявил Путин.

Он также назвал полезными свои встречи с американским президентом.

«Что касается наших встреч, то они полезны, я считаю. Я уже говорил и ещё раз могу повторить. Мы же в Хельсинки говорили о том, в чём кровно заинтересованы наши государства», — добавил российский лидер.

Minval.az