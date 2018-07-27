У адвоката порноактрисы Сторми Дэниэлс, заявившей о связи с президентом США Дональдом Трампом, есть сведения о его интимных контактах с другими женщинами. Юрист утверждает, что отныне представляет интересы еще трех женщин, которым бизнесмен якобы платил за молчание накануне президентских выборов.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на западные СМИ, выступая в Западном Голливуде, адвокат Майкл Авенатти заявил, что имеет доказательства контактов этих женщин с Трампом. Однако не стал их предъявлять, сославшись на то, что не получил на это разрешения от своих клиенток.

По словам юриста, упомянутые женщины сами связались с ним несколько месяцев назад и сообщили о том, что «получали деньги за молчание перед выборами 2016 года».

Он призвал главу государства и его бывшего адвоката Майкла Коэна самим рассказать всю правду об этих женщинах в интересах «американского народа».

Тем не менее никаких официальных комментариев со стороны президента и его юристов на данный момент не поступало.

Издание CNN сообщало, что в марте 2018 года адвокат президента США Майкл Коэн подал в судна порноактрису Стефани Клиффорд, более известную под псевдонимом Сторми Дэниелс. В иске говорится, что она рассказала о близкой связи с президентом вопреки договоренности о неразглашении. Коэн утверждает, что порноактриса нарушила их соглашение не менее 20 раз.

Несмотря на опровержения этой информации со стороны Белого дома, проверка на полиграфе подтвердила правдивость заявлений Клиффорд о том, что она вступала с будущим президентом в интимную связь уже после его женитьбы на Мелании Трамп.

Как сообщали СМИ, позже выяснилось, что Коэн в 2016 году тайно вел аудиозапись разговора с Трампом о выплатах бывшей модели Playboy Карен Макдугал, которая утверждает, что у нее также были отношения с Трампом в 2006 году, после того как он женился на Мелании.

Трамп назвал «печальным» факт записи и публикации этого разговора.

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