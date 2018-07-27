Израильские власти освободили гражданку Турции Эбру Озкан, арестованную ранее по подозрению в связях в движением ХАМАС, после того, как соответствующая просьба поступила от президента США Дональда Трампа.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что таким образом Трамп надеялся убедить Анкару отпустить американского пастора Эндрю Брансона, с 2017 года находящегося под арестом в Турции из-за подозрений в связях с террористами. Президент США якобы обсуждал этот вопрос с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и просил его освободить Озкан. «Я могу подтвердить, что был такой запрос от президента Трампа», — привело Reuters слова израильского источника, говорившего на условиях анонимности.

В свою очередь турецкая сторона опровергла сообщения о том, что Озкан была освобождена Израилем в рамках сделки с Соединенными Штатами, касающейся Брансона. По информации Reuters, высокопоставленный представитель турецких властей назвал эти утверждения «совершенно безосновательными»

27-летняя Эбру Озкан в начале июля прибыла в Израиль в качестве туриста, и 8 июля предстала перед судом по подозрениям в связях с ХАМАС, которое власти еврейского государства считают террористическим движением. Ранее сообщалось, что спустя неделю она была депортирована.

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