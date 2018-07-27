28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, подует северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 25-28°, днем 32-37°, в Баку ночью 26-28°, днем 35-37° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем – 35-45%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 28 июля температура воды в море составит 27-28°.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) температура воды в море составит 28-29°.

Умеренный северо-восточный ветер и легкий бриз на море создадут благоприятные условия для купания.

Завтра в районах Азербайджана осадков не ожидается. Подует местами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 35-40°, в горах ночью 15-20°, днем 23-28° тепла.

Minval.az