Сотрудница китайской компании поела из писсуара, чтобы доказать, что туалеты в их офисе соответствуют высочайшим санитарным стандартам. Женщина вывалила популярный десерт в писсуар, после чего взяла и съела.

Кадры опубликовало издание Daily Mail.

Примеру коллеги последовали и другие сотрудники. После чего они устроили застолье прямо в туалете — они накрыли стол и начали кушать. Оказалось, что это традиционная церемония, которая практикуется вот уже 25 лет. Испытание является частью тренинг-программы, обязательной для прохождения всеми инспекторами компании.

После каждой уборки сотрудники фирмы едят в туалете. Одна из инспекторов рассказала, что моет унитазы до тех пор, пока они перестают пахнуть. По её словам, они правда столь чистые, что из них можно есть.

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