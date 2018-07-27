Американская Coca-Cola заявила о планах повысить стоимость на свои напитки из-за введения президентом США Дональдом Трампом ввозных пошлин на алюминий (из этого материала делаются банки для напитка).

Об этом генеральных директор компании Джеймс Квинси рассказал в интервью CNBC News.

Подобную практику в середине года для Coca-Cola он назвал «весьма необычной». «Но стоимость стали и алюминия растет. Растет и цена труда», — отметил Квинси. Решение Трампа, как поясняет канал, означает также более высокие цены, в том числе на банки для Coca-Cola.

Теперь компания и ее партнеры, как уточнил собеседник CNBC News, работают над планом, как развивать бизнес в новых условиях. «Пошлины на металлы — это один из многих факторов, которые заставили нас в середине года объявить о росте цен», — добавил он.

Когда именно произойдет повышение цен и на сколько вырастет стоимость напитка Квинси не уточнил. Не рассказал он также и о том, коснется ли это решение зарубежных рынков или затронет только США.​

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