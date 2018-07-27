Власти КНДР передали Соединенным Штатам останки американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Самолет C-17 ВВС США с останками павших военнослужащих на борту покинул Вонсан (КНДР)», — отметила она, добавив, что лидер КНДР Ким Чен Ын «выполнил часть обязательства, взятых перед президентом [США Дональдом Трампом] по возвращению павших американских военнослужащих».

«Мы воодушевлены действиями Северной Кореи и импульсом к позитивным изменениям», — отметила Сандерс.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Сингапуре «предприняли смелый первый шаг для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова, преобразования отношений между Соединенными Штатами и Северной Кореей и установления прочного мира».

Останки военнослужащих будут транспортированы на американскую авиабазу Осан близ Сеула, где «1 августа пройдет официальная церемония по репатриации». Как отметила Сандерс, власти США «усердно работают над тем, чтобы вернуть их [останки] на родину». Она подчеркнула, что передача останков — «важный первый шаг к возобновлению репатриации останков из Северной Кореи».

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