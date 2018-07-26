По данным Федеральной таможенной службы, в январе-мае 2018 года лидерами по поставкам томатов в Россию стал Азербайджан, Марокко заняло второе место, Китай стал третьим, передает RNS.

Турция занимает шестое место по импорту томатов в Россию.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков отметил, что доля Турции в общей структуре импорта томатов составляет порядка 7%.

Ввоз турецких томатов на территорию РФ был запрещен в 2016 году. До введения запрета Турция занимала первое место по объемам поставок томатов в Россию.

Minval.az