28 июля с 10:00 будет частично ограничено движение на автомобильной дороге Баку-Сумгайыт в связи с обновлением асфальтового покрытия на части дороги перед Бакинским международным автовокзалом, ведущей в сторону города.

Ограничения будут действовать до 05:00 29 июля.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог, движение автомобилей будет перенаправлено от Бакинского международного автовокзала через дорогу, ведущую к Спортивному комплексу по стендовой стрельбе, на дорогу Баку — Кольцевая 1.

Водителям рекомендуется использовать альтернативные дороги.

Minval.az