Как стало известно репортеру издания people.com, королева решила преподнести младшему брату Уильяма второй роскошный презент. Она подарила Гарри ещё один дом! Первый королева преподнесла принцу весной, в качестве подарка по случаю его бракосочетания с Меган Маркл. Речь идет о York Cottage, находящемся на территории королевского поместья Сэндрингем. Теперь, благодаря щедрости королевы, у Гарри появился еще один загородный дом — Adelaid Cottage, небольшой особняк, расположенный на территории Виндзорского замка.

Этот жест королевы вызвал некоторое удивление: ведь уже это второй объект недвижимости, который Елизавета передает в собственность Гарри. Между тем, его старшему брату — Уильяму, насколько известно, она за всю его жизнь подарила один-единственный дом — Anmer Hall в Сэндрингеме.

Заметим, что еще год назад Гарри жил, по королевским меркам, довольно скромно. До свадьбы с Меган младший брат Уильяма размещался в Nottingham Cottage, доме площадью около 100 квадратных метров, расположенном на территории Кенсингтонского дворца. Теперь же Гарри и Меган предстоит вскоре переехать в новое, гораздо более просторное городское жилье. По распоряжению Елизаветы, супругам были выделены апартаменты в самом Кенсингтонском дворце. Гарри и Меган станут соседями принца Уильяма, герцогини Кэтрин и их детей — принцев Джорджа и Луи и принцессы Шарлотты.

Однако заселиться в апартаменты Гарри и его супруга смогут только через некоторое время: сейчас там полным ходом идет ремонт. Впрочем, у них теперь нет проблемы с тем, где переждать время, пока их новое жилье приводят в порядок. Принц и герцогиня могут спокойно пожить или в одном из своих загородных домов, или, «на худой конец», в старом Nottingham Cottage. Пока Гарри и Меган не обзавелись потомством, на двоих им там места точно места хватит.

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